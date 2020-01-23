Пьяный мопедист без прав попал в руки правоохранителей

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Пьяного мопедиста остановили в селе Кицканы Слободзейского района. На мопеде Delta, на котором передвигался молодой человек, отсутствовал регистрационный знак. От 20-летнего водителя разило спиртным. Он признался, что выпил домашнего вина и водки. Его отстранили от управления, отвезли на освидетельствование.

В ходе разбирательства выяснилось, что водительского удостоверения у сельчанина нет и никогда не было. Также было установлено, что в августе прошлого года его уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. За повторное грубое нарушение ПДД на этот раз мужчине грозит ответственность уголовная, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Автоинспекция призывает водителей быть благоразумными, а выпив, не садиться за руль. Пьяный водитель представляет угрозу и для самого себя, и для окружающих. В прошлом году в Приднестровье в результате аварий, которые произошли по вине нетрезвых водителей, 13 человек получили травмы различной степени тяжести, шесть – погибли.