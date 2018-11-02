Пьяный молдаванин за рулем попался в Румынии

51-летний уроженец Молдовы был задержан по факту вождения транспортного средства в нетрезвом виде. Тест показал концентрацию алкоголя на выдохе 0,63 мг/л.

Инцидент произошёл 31 октября в Румынии, когда полиция округа Галац остановила на улице Александр Мэчелару трактор-тягач, за рулём которого находился мужчина из Молдовы. После того, как алкотестер показал результат в 0,63 мг/л, мужчину доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Сотрудники дорожной полиции составили протокол по факту управления автомобилем в пьяном виде. Обстоятельства инцидента выясняются, пишет impacttv.md.