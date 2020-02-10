Пьяный молдаванин спровоцировал ДТП в Румынии: один человек погиб (ФОТО)

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Гражданин Молдовы сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП в румынском городе Клуж. Машина молдаванина врезалась в другой автомобиль, который ехал по правилам. В результате аварии один человек погиб.

По данным местной прессы, 21-летний водитель из Молдовы выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем «лоб в лоб». Во второй машине находились водитель и двое пассажиров, один из которых скончался на месте. Водителю и второму пассажиру понадобилась медицинская помощь, передаёт protv.md.

Гражданин Молдовы вместе с пассажиром покинули место ДТП. Позже правоохранители задержали их. Машина, которой управлял молдаванин, загорелась.

Полиция расследует это дело.