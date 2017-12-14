Пьяный кишиневец едва не изнасиловал пожилую соседку (ВИДЕО)

Инцидент произошел минувшей ночью в столичном секторе Центр.

По информации полиции, полученной со слов пострадавшей, 29-летний молодой человек, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, постучал к ним в дом и заявил, что во дворе что-то происходит, предложив соседям выйти и посмотреть. Муж пострадавшей вышел, а злоумышленник тут же проник в дом, запер дверь изнутри и набросился на женщину, пишет publika.md.

– Он меня толкнул, я упала на кровать, а он стал срывать с меня одежду. Я спросила, что он делает, но он зажал мне рот рукой, – рассказала пострадавшая.

По счастью, женщина смогла вырваться из рук насильника и вызвать полицию. Прибывшим на место происшествия не без труда удалось скрутить нетрезвого подозреваемого, который вел себя неадекватно и нецензурно выражался. Он был задержан на 72 часа.