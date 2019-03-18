Пьяный и без прав: житель Григориополя угнал трактор, чтобы покататься

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Вечером 17 марта на перекрёстке улиц в селе Красная Горка патруль ДПС для проверки документов остановил трактор МТЗ-82. За рулём сельскохозяйственной техники находился 38-летний житель Григориополя. От него исходил резкий запах алкоголя.

Водителя отстранили от управления и доставили в районную больницу. Согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии опьянения.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, у мужчины не было водительского удостоверения, а трактор он угнал с территории сельскохозяйственного предприятия, где работал охранником. Находясь на смене, сотрудник выпил, а после решил съездить в село.

За пьяное вождение подозреваемому грозит административное наказание, а за угон – уголовная ответственность.