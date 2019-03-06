Пьяный и без прав: житель Дубоссар попался за повторное нарушение

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4 марта сотрудники УГАИ г. Дубоссары остановили автомобиль “ВАЗ-21011”. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Мужчину отстранили от управления авто и доставили в районную больницу на освидетельствование.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, медицинское исследование подтвердило, что мужчина находится в состоянии опьянения. Документов на право вождения у него не оказалось. В дальнейшем выяснилось, что машину 45-летний горожанин купил по доверенности, а водительское удостоверение никогда не получал. Более того, в мае прошлого года его уже привлекали к административной ответственности за езду без прав в пьяном виде.

На сей раз мужчине грозит уголовная ответственность. Обстоятельства инцидента выясняются.