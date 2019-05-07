Пьяный и без прав: в Дубоссарах нарушитель попытался скрыться от правоохранителей на скорости 140 км/ч (ФОТО)

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Странно передвигавшийся Volkswagen привлёк внимание сотрудников Госавтоинспекции в Дубоссарах. Требование милиционеров остановиться водитель проигнорировал. Он только прибавил скорость и попытался скрыться.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пытаясь уйти от погони, правонарушитель ехал со скоростью более 140 км/ч. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в железобетонную опору ЛЭП.

За рулём транспортного средства находился нетрезвый 19-летний житель Дубоссар. К счастью, он отделался лишь ушибами и ссадинами.

Как выяснилось, молодой человек никогда не получал водительских прав. Выпив три стакана вина, юноша взял машину брата покататься.

Правонарушитель привлечён к административной ответственности сразу по нескольким статьям: за управление транспортом без документов, невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке и пьяное вождение.