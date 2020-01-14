Пьяный и без прав: в Дубоссарах горе-водитель повредил чужое авто (ФОТО)

Пьяный и без прав: в Дубоссарах горе-водитель повредил чужое авто (ФОТО)

Минувшим вечером в селе Цыбулёвка Дубоссарского района водитель Renault совершил наезд на припаркованный Ford. ДТП произошло возле сельского магазина.

Во время происшествия 41-летний владелец Ford был в магазине. На улице он обнаружил повреждения своей машины, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что 24-летний водитель Renault возвращался с семейного праздника и был в состоянии опьянения. Также выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения.

За пьяное вождение без прав нарушитель привлечён к административной ответственности.

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