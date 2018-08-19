Пьяный и без прав мотоциклист пойман в Кишиневе минувшей ночью (ВИДЕО)

Им оказался 26-летний молодой мужчина родом из Окницкого района, но работающий в столице.

Проверка на алкотестере показала, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у водителя превышает установленный допустимый максимум в 4 раза. Более того, выяснилось, что у мотоциклиста не было при себе прав, а само транспортное средство не подвергалось техосмотру в положенное время и даже не имело номеров, пишет publika.md.

Сам горе-водитель пытался шутить, заявив сотрудникам полиции, что пил только квас. Поясняя ситуацию, он рассказал, что приобрел мотоцикл недавно, но его владелец отказался оформлять документы на покупателя.

В итоге мотоцикл был отправлен на штрафстоянку, а его водитель – в наркологический диспансер. В его отношении заведено уголовное дело.