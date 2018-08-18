Пьяный и без прав: молдаванин попался итальянской полиции во время дорожного движения

Гражданин Молдовы находился за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии без водительского удостоверения. Более того, у него не было лицензии, разрешающей пользование общественными дорогами.

Гражданин Молдовы был арестован в коммуне итальянского города Модена во время обычной проверки, производимой полицией города, пишет deschide.md. Сотрудники полиции сразу обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Тест на алкоголь выявил концентрацию алкоголя в 1,33 в выдыхаемом воздухе молдаванина.

Более того, при проверке документов было установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения, а лицензия на пользование общественных дорог, выданная румынскими властями, была фальшивой.

Правоохранители арестовали гражданина Молдовы за вождение в состоянии алкогольного опьянения без прав, а также за подделку документов.