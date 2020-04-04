Пьяный и без прав: бендерчанину грозит до 5 лет лишения свободы

Пьяный и без прав: бендерчанину грозит до 5 лет лишения свободы

В Бендерах сотрудники ГАИ устроили погоню за Renault, которым управлял нетрезвый водитель.

Автоинспекторы зажали автомобиль во дворах жилых домов. Оказалось, что задержанный 49-летний мужчина водительское удостоверение никогда не получал. Две недели назад, пишет novostipmr.com, он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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