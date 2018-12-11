Пьяный и без документов: патрульные поймали очередного нарушителя (ВИДЕО)

Водителю грозит уголовное наказание за то, что он сел за руль автомобиля после того, как пропустил стаканчик-другой вина. Более того, во время контроля выяснилось, что у водителя нет необходимых документов, дающих право на дорожное движение.

Сотрудники Национального инспектората патрулирования остановили водителя автомобиля марки Audi у въезда в коммуну Чореску муниципия Кишинёв для проведения контроля, передаёт canal3.md. Во время проверки водитель не смог предъявить техпаспорт автомобиля и страховку. Кроме этого, правоохранители выявили, что регистрационный номер и идентификационный код автомобиля не совпадают.

В ходе контроля у патрульных появилось подозрение, что водитель употреблял спиртные напитки, прежде чем сесть за руль автомобиля. Это подтвердил и алкотест, который показал 0,31 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя. В связи с нарушениями молодой человек был сопровождён в Инспекторат полиции сектора Рышкановка, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Мужчина признался, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль автомобиля. Ему грозит штраф за отсутствие необходимых документов, а факт вождения в нетрезвом виде может стать причиной временного лишения права на вождение.