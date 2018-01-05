Пьяный дебошир в столице потребовал от патрульных инспекторов отвезти его домой

Жителю Кишинева грозит штраф за хулиганство и нарушение общественного порядка.

В ночь на 4 января экипаж полиции, патрулируя Мунчештское шоссе, заметил четверых громко разговаривающих и нецензурно выражающихся мужчин. Сотрудники правоохранительных органов попросили дебоширов не нарушать общественный порядок, однако один из мужчин повел себя не совсем адекватно.

30-летний житель Кишинева забрался на заднее сиденье полицейской машины и потребовал отвезти его домой. Представители органов правопорядка препроводили дебошира в инспекторат полиции сектора Ботаника.

За хулиганство и нарушение общественного порядка задержанному грозит штраф в размере от 300 до 600 леев или от 40 до 60 часов неоплачиваемого труда на пользу общества.

Ранее задержание наркоторговцев в Молдове попало на видео.