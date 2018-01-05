169

Пьяный дебошир в столице потребовал от патрульных инспекторов отвезти его домой

Пьяный дебошир в столице потребовал от патрульных инспекторов отвезти его домой

Жителю Кишинева грозит штраф за хулиганство и нарушение общественного порядка.

В ночь на 4 января экипаж полиции, патрулируя Мунчештское шоссе, заметил четверых громко разговаривающих и нецензурно выражающихся мужчин. Сотрудники правоохранительных органов попросили дебоширов не нарушать общественный порядок, однако один из мужчин повел себя не совсем адекватно.

30-летний житель Кишинева забрался на заднее сиденье полицейской машины и потребовал отвезти его домой. Представители органов правопорядка препроводили дебошира в инспекторат полиции сектора Ботаника.

За хулиганство и нарушение общественного порядка задержанному грозит штраф в размере от 300 до 600 леев или от 40 до 60 часов неоплачиваемого труда на пользу общества.

Ранее задержание наркоторговцев в Молдове попало на видео.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md