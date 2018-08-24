Пьяный, без прав и “торопыга”: три аварии в Приднестровье, один человек госпитализирован (ФОТО)

Все ДТП произошли за минувшие сутки в Рыбнице и Дубоссарах.

Одна из аварий в Рыбнице случилась по вине невнимательного водителя, в спешке не уступившего дорогу другому автомобилю. Так, в 9 часов утра, проезжая перекрёсток, водитель «ВАЗ-2102» совершил столкновение с маршруткой марки «ГАЗ-2705», следовавшей по главной.

Управлявший «Жигулями» 80-летний рыбничанин госпитализирован в травматологическое отделение Центральной районной больницы.

Еще один житель Рыбницы в возрасте 21 года накуролесил, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ночью он, проезжая по двору, не справился с управлением автомобилем марки Opel и столкнулся сразу с четырьмя машинами: Honda, Nissan, Ford, Volkswagen. В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек управлял иномаркой по доверенности, без водительского удостоверения.

– Не побоялся отправиться в путь не имеющий водительских прав и 20-летний житель города Дубоссары. Примерно в 06:25 на ул. Свердлова он не справился с управлением автомобилем «ВАЗ-2106» и совершил наезд на бордюрный камень. Машина опрокинулась на крышу, – сообщили в МВД Приднестровья.

По всем фактам дорожных аварий проводятся проверки.