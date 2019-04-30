Пьяный бендерчанин жестоко избил свою знакомую: женщина в реанимации

Пьяный бендерчанин жестоко избил свою знакомую: женщина в реанимации

При проверке одного из притонов в заброшенном доме по улице Шестакова в Бендерах участковый инспектор застал злоумышленника на месте преступления. Ранее неоднократно судимый мужчина, будучи в сильном алкогольном опьянении, избил свою знакомую фактически до полусмерти. Милиционер задержал подозреваемого и вызвал скорую помощь.

У 43-летней горожанки врачи диагностировали телесные повреждения в виде: открытой черепно-мозговой травмы, перелома теменной и скуловой кости, множественных ушибленно-рубленных ран головы. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение ЦРБ. На сегодняшний день её состояние тяжёлое, но стабильное, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства было установлено, что накануне едва знакомые мужчина и женщина решили скрасить утро спиртным. В ходе «застолья» возникла ссора, начались оскорбления, завязалась драка. Разъярённый 51-летний житель микрорайона Северный жестоко избил свою знакомую.

По данному факту органами дознания собираются материалы для возбуждения уголовного дела.

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