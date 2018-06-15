Пьяный бендерчанин за рулём пытался откупиться от гаишников румынскими и молдавскими леями

Выписывавший кренделя автомобиль «ВАЗ-2106» госавтоинспекторы остановили на стационарном посту по ул. Суворова в 23:10.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, изрядно подвыпившего водителя, бендерчанина 36 лет, стражи порядка отстранили от управления транспортным средством. За несоставление соответствующего протокола и прекращение разбирательства водитель предложил одному из сотрудников 200 леев Румынии и 200 леев РМ.

О попытке дачи взятки милиционер сообщил в службу собственной безопасности МВД. Противоправные действия подозреваемого были зафиксированы с помощью технических средств.

По факту случившегося ведётся разбирательство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.