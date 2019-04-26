Пьяный бендерчанин прыгнул с моста в реку и оказался в больнице

Пьяный бендерчанин прыгнул с моста в реку и оказался в больнице

27-летний житель Бендер прыгнул с автомобильного моста через реку Днестр. Инцидент произошёл вечером 25 апреля.

О том, что в воде человек, инспектор дежурной части лодочной станции услышал от очевидцев, пишет mvdpmr.org. Мужчина находился на середине реки, прямо под мостом, и пытался плыть, сообщает источник.

Сотрудник милиции поспешил на помощь. На лодке он доплыл до пострадавшего и вытянул мужчину из воды. Тот был сильно пьян, с трудом называл фамилию и имя.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. В больнице врачи диагностировали у него множественные ушибы и сотрясение головного мозга.

Причины поступка бендерчанина устанавливаются.

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