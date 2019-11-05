Пьяный бендерчанин едва не сжёг квартиру сожительницы

Пьяный бендерчанин едва не сжёг квартиру сожительницы

3 ноября загорелась квартира в многоэтажном доме в Бендерах. Соседи увидели дым из окон жилого помещения, расположенного на первом этаже, и вызвали спасателей.

Огонь частично повредил мебель, однако квартира уцелела, пишет mvdpmr.org. В задымлённой комнате на постели пожарные обнаружили спящего мужчину. Его вывели на улицу и передали бригаде скорой помощи.

У 35-летнего гражданина была сильная алкогольная интоксикация. Как выяснилось, гражданский супруг 33-летней хозяйки квартиры злоупотребляет спиртным, постоянно курит перед сном на диване. В момент возгорания в помещении он был один.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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