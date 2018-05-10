Пьяный бендерчанин чуть не убил жену, посмевшую возразить ему

Пьяный бендерчанин чуть не убил жену, посмевшую возразить ему

Едва не окончившийся непоправимой трагедией инцидент произошел во второй половине дня в среду, 9 мая.

59-летний мужчина, его супруга, а также их сын и невестка собрались за одним столом. Употребив спиртное, старшие супруги поссорились. В ходе конфликта глава семьи ударил посмевшую возразить ему супругу кухонным ножом в живот.

– Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в городскую больницу. Медики госпитализировали 62-летнюю пациентку в реанимационное отделение с диагнозом «Колото-резаное проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени», – сообщили в МВД Приднестровья.

Семейный агрессор был задержан. Выяснилось, что он ранее был трижды судим, в том числе по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ведется проверка.

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