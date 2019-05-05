Пьяный автовладелец спровоцировал ДТП в Дубоссарах (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Тирасполь-Каменка, в районе поворота на село Цыбулёвка. Об этом в дежурную часть РОВД сообщил проезжавший мимо очевидец.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что спровоцировал аварию водитель автомобиля «ВАЗ 2101». Мужчина ехал со стороны Дубоссар, остановился на обочине, высадил пассажира и начал движение, намереваясь пересечь проезжую часть, чтоб выехать на дорогу, ведущую в Цыбулёвку. При этом 40-летний сельчанин, поворачивая налево, не убедился в безопасности совершаемого манёвра. Он не пропустил следовавшую в Рыбницу машину. Удар пришёлся в правую сторону Mazda.

В результате ДТП женщина 33-х лет, ехавшая в «японском» авто на переднем пассажирском сидении, получила травму. Врачи диагностировали у рыбничанки краевой компрессионный перелом переднего края тела 5-го шейного позвонка 1-й степени. Она будет проходить лечение в Рыбницкой ЦРБ. Водитель Mazda не пострадал. Мужчина, управлявший отечественной легковушкой, доставлен в дубоссарскую больницу с сотрясением головного мозга и ссадинами тела.

В ходе медицинского освидетельствования обоих водителей, выяснилось, что один из них сел за руль в нетрезвом виде. Автолюбитель из «Жигулей» находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится разбирательство. Транспортные средства помещены на штрафплощадку.