Пьяные супруги устроили пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали жильцов (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл в воскресенье, 12 апреля, в Рыбнице. На улице Юбилейной загорелся балкон.

Для ликвидации возгорания квартиры на 5 этаже прибыл пожарный расчёт. На задымлённой лестничной площадке в состоянии алкогольного опьянения специалисты обнаружили семейную пару. Их вывели на улицу. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать всех жителей этажа, в том числе 10-летнего ребёнка.

На ликвидацию пожара ушло около часа. Огонь уничтожил балкон и повредил мебель в комнате. Виной всему – непотушенный окурок, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Врачи жильцов осмотрели. Госпитализировать никого не пришлось. Нетрезвых граждан определили в дежурную часть для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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