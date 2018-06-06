Пьяные проделки бельчанина: угнал автомобиль из автомойки, чтобы быстрее вернуться домой (ВИДЕО)

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль чужого автомобиля, который находился на автомойке и на высокой скорости помчался домой.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората полиции, инцидент произошёл вчера, 5 июня, в Бельцах. Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что неизвестный мужчина, управляющий автомобилем марки Dacia Logan, находится, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль, который двигался с чрезмерно высокой скоростью, быстро попал в поле зрения органов правопорядка, после чего была инициирована погоня. Лихача, которым оказался 49-летний бельчанин, удалось остановить в секторе жилых домов.

Проведённый алкотест выявил наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 1,11 мг/л. Нарушитель объяснил, что работает на автомойке и без разрешения законного владельца решил на его автомобиле отправиться домой.

По этому факту идёт разбирательство.