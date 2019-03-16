Пьяные подростки жестоко избили своего собутыльника на камеру и опубликовали видео в сети: полиция прокомментировала инцидент

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Вчера, 15 марта, в социальной сети было опубликовано видео, которое потрясло всех интернет-пользователей. Нетрезвые подростки с жестокостью избили своего собутыльника.

Как сообщает пресс-служба полиции, было установлено, что драка произошла днём ранее в селе Чукур-Минджир Чимишлийского района. 19-летний парень находился в гостях у 15-летнего парня и вместе с другими несовершеннолетними 15 и 16 лет употребляли спиртные напитки. В один момент между жертвой и одним из собутыльников вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство. В драку вмешались и двое других нетрезвых подростков.

В связи с этим потерпевший написал жалобу в полицию. Подозреваемые были допрошены, а потерпевший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению врача, юноша получил телесные повреждения, множественные ушибы, гематомы и раны на лице и спине, которые квалифицируются как лёгкие телесные повреждения.

Полиция инициировала уголовное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства инцидента.