Пьяные охранники украли оставленный без присмотра мотоцикл в Рыбнице

Хозяин транспортного средства в это время косил траву в ближайшей лесопосадке.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, обнаружив пропажу, 40-летний мужчина сообщил о случившемся сотрудникам милиции и принялся разыскивать имущество самостоятельно. В совершении кражи потерпевший заподозрил двух охранников предприятия, расположенного рядом с местом происшествия.

Мотоцикл без аккумуляторной батареи и государственного номерного знака мужчина разыскал в одном из боксов. Сотрудники охраны 53 и 59 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. Возвращать украденное владельцу они категорически отказались.

Прибывшие на место милиционеры обнаружили и изъяли похищенное. Воры были задержаны по месту жительства. Как выяснилось в дальнейшем, сообщники намеревались продать транспортное средство.