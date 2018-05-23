Пьяные охранники украли оставленный без присмотра мотоцикл в Рыбнице

Пьяные охранники украли оставленный без присмотра мотоцикл в Рыбнице

Хозяин транспортного средства в это время косил траву в ближайшей лесопосадке.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, обнаружив пропажу, 40-летний мужчина сообщил о случившемся сотрудникам милиции и принялся разыскивать имущество самостоятельно. В совершении кражи потерпевший заподозрил двух охранников предприятия, расположенного рядом с местом происшествия.

Мотоцикл без аккумуляторной батареи и государственного номерного знака мужчина разыскал в одном из боксов. Сотрудники охраны 53 и 59 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. Возвращать украденное владельцу они категорически отказались.

Прибывшие на место милиционеры обнаружили и изъяли похищенное. Воры были задержаны по месту жительства. Как выяснилось в дальнейшем, сообщники намеревались продать транспортное средство.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md