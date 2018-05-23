Пьяные мать и дочь избили пожилую возлюбленную экс-зятя и мужа до больничной койки в Приднестровье

Пьяные мать и дочь избили пожилую возлюбленную экс-зятя и мужа до больничной койки в Приднестровье

Криминальный инцидент с участием 3 женщин и мужчины произошёл в одном из городов Приднестровья.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, подвыпившие мама с дочерью решили разобраться в сложных взаимоотношениях с бывшим зятем. Женщины 33 и 56 лет пожаловали для выяснения отношений в квартиру к пожилой знакомой 39-летнего мужчины.

Вспыхнувший скандал завершился потасовкой. 77-летнюю хозяйку разъярённые гостьи несколько раз ударили по голове. У пенсионерки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом правой руки. Пострадавший отделался лёгким испугом и ушибленной раной затылка.

По факту причинения вреда здоровью ведётся разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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