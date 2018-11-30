Пьяные хулиганы разбили рекламный баннер банка и были пойманы милицией по горячим следам

Пьяные хулиганы разбили рекламный баннер банка и были пойманы милицией по горячим следам

Инцидент произошёл в четверг в Бендерах на улице С. Лазо, приблизительно в 22.00.

По данным МВД Приднестровья, очевидцами происшествия неподалёку от здания банка стали прохожие. Двое подвыпивших граждан разбушевались и разбили рекламный баннер финансового учреждения. По звонку одного из горожан прибыли стражи правопорядка.

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали дебоширов. Ими оказались двое ранее судимых приятелей – 30-летний житель села Парканы и 32-летний бендерчанин.

По данному факту проводится разбирательство. Устанавливается сумма материального ущерба, причинённого потерпевшей стороне.

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