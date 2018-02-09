33

Пьяную поножовщину устроили любовники в Бендерах: ранена женщина

Пьяную поножовщину устроили любовники в Бендерах: ранена женщина

Нетрезвая женщина с ножевым ранением была доставлена в городскую больницу. Врачи сообщили о пациентке в милицию. 

Выяснилось, что 43-летняя бендерчанка получила эту в результате ссоры со своим сожителем, оба были в состоянии алкогольного опьянения. После словесной перебранки мужчина нанёс возлюбленной удар в левую половину груди. Женщина сумела выбраться на лестничную площадку и позвать на помощь.

Соседи вызвали бригаду медиков. Ранение оказалось проникающим. Пострадавшая была экстренно прооперирована, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту причинения вреда здоровью ведётся доследственная проверка. Подозреваемый даёт показания.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md