Пьяную поножовщину устроили любовники в Бендерах: ранена женщина

Нетрезвая женщина с ножевым ранением была доставлена в городскую больницу. Врачи сообщили о пациентке в милицию.

Выяснилось, что 43-летняя бендерчанка получила эту в результате ссоры со своим сожителем, оба были в состоянии алкогольного опьянения. После словесной перебранки мужчина нанёс возлюбленной удар в левую половину груди. Женщина сумела выбраться на лестничную площадку и позвать на помощь.

Соседи вызвали бригаду медиков. Ранение оказалось проникающим. Пострадавшая была экстренно прооперирована, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту причинения вреда здоровью ведётся доследственная проверка. Подозреваемый даёт показания.