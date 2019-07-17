Пьяному водителю без прав не дали уйти от ответственности

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Ночью 14 июля в Рыбнице сотрудники ГАИ остановили автомобиль Audi. Транспортное средство петляло по проезжей части, на сигнал светофора водитель среагировал не сразу.

Как пишет mvdpmr.org, за рулём автомобиля находился 32-летний рыбничанин без водительских прав. От него исходил резкий запах спиртного. Мужчину отстранили и доставили на медицинское освидетельствование, где подтвердили факт алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что в августе прошлого года мужчина был привлечён к административной ответственности и был лишён права управления транспортными средствами на 22 месяца. Однако отсутствие водительского удостоверения горожанина не остановило.

В отношении нарушителя ПДД рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.