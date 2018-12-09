Пьяному водителю без прав не дали уйти от ответственности (ВИДЕО)

8 декабря сотрудники патрульной инспекции остановили на одной из столичных улиц водителя, который подозрительно вёл себя на дороге. В автомобиле находились 40-летний водитель и 51-летний пассажир, оба в состоянии опьянения.

В результате проверки удалось установить, что водитель был лишён права на управление автомобилем. В связи с этим патрульные инспекторы сообщили мужчине, что согласно закону они обязаны конфисковать и доставить автомобиль на парковку.

Пассажир начал вести себя агрессивно и отказался выполнять требования сотрудников полиции. В результае пассажира доставили в полицейскую инспекцию, где он прошёл тест на алкотестере, показавший 0,23 мг/л.

Обстоятельства инцидента выясняются. Оба задержанных понесут наказание за совершённые нарушения в соответствии с законом.