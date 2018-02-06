Пьяного водителя, сбившего насмерть полицейского, поместили под 30-дневный арест

Такое решение вчера, 5 февраля, принял суд Дубоссар в ответ на запрос прокуроров.
Напомним, что смертельное ДТП произошло в субботу возле села Кошница Дубоссарского района. В результате наезда на месте погиб 28-летний полицейский Константин Мелека. Водителя задержали.
В тот же день счеты с жизнью свела 18-летняя девушка водителя. Пока не известно, что ее побудило сделать этот шаг, но накануне ее допросили полицейские, так как перед смертельным ДТП молодой человек подвез ее до дома.
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