Пьяного мотоциклиста без прав задержали за попытку дать взятку

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Жителя района Тараклия задержали сотрудники НАЦ за активную коррупцию. По словам патрульных офицеров, он предложил им 4 000 леев за то, чтобы избежать ответственности за вождение мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав и защитного шлема.

В результате специальных следственных мероприятий подозреваемый был задержан на 72 часа. Если его признают виновным, нарушителю грозит тюремное заключение сроком до 6 лет со штрафом в размере от 2 000 до 4 000 условных единиц.