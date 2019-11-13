Пьяного мотоциклиста без прав задержали за попытку дать взятку

Пьяного мотоциклиста без прав задержали за попытку дать взятку

Жителя района Тараклия задержали сотрудники НАЦ за активную коррупцию. По словам патрульных офицеров, он предложил им 4 000 леев за то, чтобы избежать ответственности за вождение мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав и защитного шлема.

В результате специальных следственных мероприятий подозреваемый был задержан на 72 часа. Если его признают виновным, нарушителю грозит тюремное заключение сроком до 6 лет со штрафом в размере от 2 000 до 4 000 условных единиц.

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