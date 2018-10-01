Пьяного и с ребенком на руках водителя поймали в Бельцах (ВИДЕО)

Безответственность некоторых родителей бьет все рекорды. 25-летний мужчина поставил под угрозу жизнь своего годовалого ребенка, сев с ним на руках за руль пьяным.



Как сообщает пресс-служба Полиции Республики Молдова, водителя остановили в 6 часов утра на одной из улиц Бельц. Содержание алкоголя составило 0,49 промилле при выдыхаемом воздухе.

На вопрос полицейских, почему он так поступил, мужчина начал путаться в показаниях и пожал плечами. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф или до года тюрьмы.

Полицейские убедительно призывают водителей не садиться за руль пьяными и не рисковать своей жизнью и жизнями своих близких.