Пьяного и бесправного водителя задержали в Кицканах: ему грозит уголовное наказание

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В отношении 23-летнего жителя села Кицканы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, автомобиль ВАЗ-2107 правоохранители остановили в селе Кицканы. От водителя разило спиртным. Его отстранили от управления и направили на освидетельствование. Факт алкогольного опьянения подтвердился.

При проверке личности водителя было установлено, что у 23-летнего сельчанина нет водительского удостоверения. Обучения он не проходил и на права не сдавал. Также выяснилось, что в сентябре прошлого года мужчину привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

Обстоятельства выясняются.