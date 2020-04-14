Пьяного и бесправного водителя задержали в Каменке: ему грозит уголовное наказание

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В период борьбы с коронавирусной инфекцией граждан призывают оставаться дома и без острой необходимости не выходить на улицу. Однако не все соблюдают эти рекомендации. Так, правоохранители остановили катавшегося по городу на своём автомобиле 47-летнего жителя Каменки.

От мужчины, который находился за рулём Ford Galaxy, исходил сильный запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства выяснилось, что менее чем полгода назад автовладелец уже попадал в поле зрения сотрудников автоинспекции. Тогда за пьяную езду он был привлечён к административной ответственности. Однако наказание в виде штрафа и лишения права управления на 18 месяцев не остановило автолюбителя от поездок.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

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