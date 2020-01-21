“Пьяное” ДТП в Кишинёве: пассажир скончался в больнице спустя 4 дня комы

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Один из двух пассажиров, пострадавших в результате аварии, произошедшей на прошлой неделе на пересечении улиц Василе Александри и Лакулуй, скончался в больнице. Он находился в коме 4 дня. В то же время водитель, спровоцировавший ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был переведён под домашний арест.

Сразу после аварии 20-летний парень был госпитализирован в тяжёлом состоянии и помещён в реанимацию. Он получил серьёзную черепно-мозговую травму, открытый перелом правого бедра и перелом костей правой ноги, и впал в кому второй степени. Вчера, 20 января, пациент скончался, передаёт deschide.md.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, уголовное дело, возбужденное по факту этого ДТП, находится на рассмотрении в прокуратуре муниципия Кишинёв. После истечения предварительного срока ареста водитель, который в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, был переведён под домашний арест.

Напомним, что ДТП произошло в ночь на 16 января в Кишинёве. Двое молодых людей попали в больницу в тяжёлом состоянии после того, как автомобиль, в котором они находились, врезался в дерево. По данным полиции, 21-летний водитель Honda был в состоянии сильного алкогольного опьянения.