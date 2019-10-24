Пьяная, за рулём, с двумя детьми: горе-мать попалась патрульным в Кишинёве (ВИДЕО)

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Минувшей ночью патрульные поймали женщину, которая управляла автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Она двигалась по Мунчештскому шоссе столичного сектора Ботаника. В автомобиле находились двое детей.

По данным пресс-службы Национального инспектората патрулирования, полицейские попросили водительницу остановиться, однако она намеренно ускорилась, нажав на педаль газа. Только после того, как экипаж полиции поехал за ней следом, она все же прервала движение. В ходе проверки было установлено, что за рулём автомобиля находилась 31-летняя женщина. Во время беседы с ней полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Аппарат Drager показал, что в выдыхаемом женщиной воздухе содержалось 0,90 мг/л алкоголя. Примечательно, что в автомобиле находились двое маленьких детей, для которых не были установлены детские кресла.

Пьяную женщину отстранили от вождения, а автомобиль отвезли на штрафстоянку. Мать, которая поставила под угрозу жизнь своих детей, сев за руль автомобиля в пьяном состоянии, лишили водительских прав.

НИП отмечает, что из-за безответственности водителей с начала текущего года в результате ДТП пострадали 158 детей, а шестеро – скончались.