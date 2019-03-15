Пьяная ссора сожителей в Днестровске завершилась поножовщиной

Пьяная ссора сожителей в Днестровске завершилась поножовщиной

Нетрезвый 59-летний мужчина с резаной раной плеча был доставлен в больницу Днестровска. Травму потерпевшему нанесла дама сердца. О пациенте врачи сообщили в милицию.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в ходе разбирательства было установлено, что конфликт между сожителями возник после совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры 49-летняя женщина схватилась за нож и ударила обидчика. Испугавшись, сама побежала к соседям и вызвала скорую помощь.

Потерпевший проходит лечение, его жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту причинения вреда здоровью проводится доследственная проверка.

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