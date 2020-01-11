Пьяная ссора сельчан из Слободзеи закончилась поножовщиной

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Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью было возбуждено в отношении 43-летнего жителя села Глиное Слободзейского района. Мужчина нанёс телесные повреждения своей односельчанке.

Инцидент произошёл вечером 6 января во дворе частного дома. Изначально конфликт возник между двумя соседками, позже в него ввязался нетрезвый сожитель одной из женщин.

Мужчина пустил в ход кухонный нож, пишет mvdpmr.org. Пострадавшую 35-летнюю сельчанку госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы с колото-резаными ранами лица и брюшной полости. Пациентку прооперировали. Она проходит лечение в хирургическом отделении.

Подозреваемый в содеянном сознался и указал, куда выбросил орудие преступления. Следствие продолжается.