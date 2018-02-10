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Пьяная ссора двух приятелей в Тирасполе закончилась госпитализацией одного из них

Пьяная ссора двух приятелей в Тирасполе закончилась госпитализацией одного из них

Второй мужчина попал в следственный изолятор лишь спустя два с половиной месяца после происшествия. 

Инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома еще 27 ноября прошлого года, однако задержать напавшего удалось только сейчас. Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровье, после совместного застолья между знакомыми возник конфликт. Ссора вскоре переросла в драку.

В итоге выяснения отношений 23-летний житель столицы попал в больницу со сломанным носом и переломом ребра. Его оппонент, 21-летний бендерчанин, проходит подозреваемым по уголовному делу.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

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