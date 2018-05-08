“Пьяная” разметка дороги на Чеканах повеселила кишиневцев (ВИДЕО)

Молдавских пользователей соцсети изумили кадры, сделанные на одной из улиц Кишинева.

Так, местные жители запечатлели участок дороги, на который странным образом нанесена разметка: она “виляет”, раздваивается и по факту не выполняет возложенных на нее функций, пишет protv.md.

Позднее в мунпредприятии Exdrupo пояснили “пьяную” разметку. Они рассказали, что машина, наносящая линии, сломалась при проведении работ на бульваре Мирча чел Бэтрын, и работники заехали на данную улицу, которая называется Н. Сулак, чтобы проверить оборудование.