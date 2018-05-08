“Пьяная” разметка дороги на Чеканах повеселила кишиневцев (ВИДЕО)

“Пьяная” разметка дороги на Чеканах повеселила кишиневцев (ВИДЕО)

Молдавских пользователей соцсети изумили кадры, сделанные на одной из улиц Кишинева.

Так, местные жители запечатлели участок дороги, на который странным образом нанесена разметка: она “виляет”, раздваивается и по факту не выполняет возложенных на нее функций, пишет protv.md.

Позднее в мунпредприятии Exdrupo пояснили “пьяную” разметку. Они рассказали, что машина, наносящая линии, сломалась при проведении работ на бульваре Мирча чел Бэтрын, и работники заехали на данную улицу, которая называется Н. Сулак, чтобы проверить оборудование.

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