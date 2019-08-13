Пьяная разборка завершилась поножовщиной

Пьяная разборка завершилась поножовщиной

К правоохранительным органам обратился врач скорой помощи. Он сообщил, что в реанимационное отделение ГУ «Каменская ЦРБ» госпитализирован 44-летний рыбничанин с диагнозом «проникающее ножевое ранение грудной клетки с повреждением левого лёгкого, геморрагический шок 3-й степени». 

На место происшествия в поселок Солнечный выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства было установлено, что, поссорившись с сожителем, 35-летняя жительница посёлка позвала бывшего возлюбленного разобраться с обидчиком. Рыбничанин приехал не с пустыми руками, привёз бутылку водки. В ходе выяснения отношений подогретый спиртным гость замахнулся кулаком на соперника, тот в ответ ударил ножом. Осознав содеянное, вызвал скорую помощь, пишет mvdpmr.org.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступление изъято и направлено на экспертизу.

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