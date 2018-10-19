Пьяная разборка любовников в Приднестровье закончилась поножовщиной

Пьяная разборка любовников в Приднестровье закончилась поножовщиной

В Центральную районную больницу Григориополя обратился 33-летний житель села Красная Горка. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом «Проникающее ножевое ранение левой половины грудной клетки, гемоторакс».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, о пациенте сотрудники лечебного учреждения проинформировали стражей правопорядка. В ходе разбирательства стало известно, что телесные повреждения мужчине нанесла 33-летняя сожительница. Ссора между ними произошла ещё 6 октября на почве внезапно возникших неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков. За медицинской помощью он не обращался, так как надеялся на скорое выздоровление.

По факту причинения вреда здоровью проводится разбирательство. Злоумышленница задержана и даёт показания.

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