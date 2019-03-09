Пьяная и “бесправная” автоледи разъезжала по столице на BMW и попала в руки полицейских (ВИДЕО)

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Женщина в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения села за руль автомобиля и подвергла таким образом опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, сегодня утром поступила информация о том, что на пересечении бульвара Дачия и улицы Христо Болева сеткора Ботаника стоит автомобиль марки BMW со включённой системой сигнализации. Машина, в салоне которой находились две дамы, частично парализовала дорожное движение. На место происшествия прибыл экипаж НИП.

В автомобиле действительно находились две девушки, которые сидели на заднем сиденье. На вопрос патрульных о причинах нахождения посреди дороги, девушки сказали, что у них закончилось топливо, и они ждут водителя, который должен вернуться за ними. В ходе беседы инспекторы ощутили сильный запах алкоголя, который исходил от девушек. На просьбу предъявить документы, пьяные дамы заявили, что у них при себе нет никаких документов, а машина взята в аренду.

В итоге одна из девушек в возрасте 22 лет призналась, что находилась за рулём автомобиля, но водительского удостоверения у неё нет. Пройдя тест на алкоголь, выяснилось, что в выдыхаемом воздухе автоледи содержится 0,45 мг/л алкоголя. По факту вождения в нетрезвом виде и без водительского удостоверения возбуждено уголовное дело.