Пьяная драка закончилась смертью: житель Чореску до смерти забил палкой своего приятеля

56-летний мужчина был найден мертвым в жилом доме коммуны Чореску. Он скончался после того, как его избил односельчанин, с которым он вместе распивал спиртное.

По словам подозреваемого, он и убитый вместе пили, после чего поругались и начали драться. Мужчина толкнул своего односельчанина, а тот схватился за палку и ударил его. Тогда подозреваемый забрал у него палку и начал сам бить его ею, пока не забил до смерти, пишет protv.md.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.