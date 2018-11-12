Пьяная драка в Хынчештах закончилась ножевым ранением

Житель села Бозиень в Хынчештском районе решил навестить соседа, но попал в больницу после того, как получил удар ножом от хозяина. Инцидент произошел в воскресенье вечером, около 21:00.

По словам полиции, 34-летний мужчина отправился вместе со своей сестрой в гости к 36-летнему соседу. После нескольких выпитых стаканов алкоголя между ними завязалась драка.

Гость схватил лист шифера и ударил по голове соседа, а в ответ получил удар в спину кухонным ножом. В результате раненого доставили в больницу. Врачи констатировали ранение в правое лёгкое и печень, пишет deschide.md.

Сотрудники правоохранительных органов определяют обстоятельства инцидента.