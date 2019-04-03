Пьяная автоледи села за руль без прав и устроила шоу для полиции (ВИДЕО)

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Пьяная девушка-водитель решила устроить настоящее шоу перед правоохранительными органами. Инцидент произошёл ночью 2 апреля на улице М. Драган в секторе Чеканы.

Подвыпившая 18-летняя возмутилась тем, что ей негде было припарковаться. Она вышла из машины и начала обзывать случайных свидетелей. Скандал происходил на глазах у семилетнего ребёнка, пишет canal3.md.

Дебоширку попытались успокоить, однако из этого ничего не вышло. В скором времени потребовалось вмешательство полиции. До приезда правоохранительных органов девушка успела покинуть место происшествия.

Полиция начала патрулировать ближайшие окрестности. Вскоре на другой улице был замечен автомобиль BMW, который двигался странным образом.

На просьбу патрульных инспекторов показать необходимые документы девушка ответила, что у неё нет водительских прав. Автоледи также отказалась пройти тест на алкоголь, хотя впоследствии призналась, что села за руль в нетрезвом состоянии. В результате автомобиль эвакуировали на штрафплощадку, а девушку доставили в инспекцию для дальнейших разбирательств.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело за мелкое хулиганство, наказуемое штрафом до 900 леев или неоплачиваемыми общественными работами на срок до 20 часов. В то же время, автоледи будет привлечена к ответственности за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав.