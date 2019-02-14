Пьяна ссора двух бендерчан закончилась поножовщиной

Пьяна ссора двух бендерчан закончилась поножовщиной

Конфликт между сожителями возник поздно вечером в одном из частных домов в Бендерах. Вернувшись домой, 56-летний мужчина застал возлюбленную в состоянии алкогольного опьянения. Далее распивать спиртное они продолжили вместе. В результате вспыхнувшей ссоры мужчина схватился за кухонный нож.

По словам нападавшего, 58-летняя сожительница в прорыве гнева стала угрожать ему острым инструментом, лежавшим на столе. В ответ мужчина схватил её за руку и приставил нож к горлу. В результате у женщишы образовалась резаная рана шеи, пишет mvdpmr.org. Испугавшись за жизнь дамы сердца, гражданин попросил помощи у сотрудников пограничного поста, расположенного поблизости, которые вызвали скорую помощь.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении Бендерской городской больницы. По факту причинения вреда здоровью проводится проверка.

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