Пистолет в наследство: мужчина обнаружил в гараже покойного отца оружие и сдал его в милицию

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Нешуточную находку в Международный день юмора и смеха обнаружил 36-летний бендерчанин. Убирая в гараже, принадлежавшем покойному отцу, мужчина нашёл пистолет. Горожанин принёс его в милицию.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, газовый Walther был спрятан в подвальном помещении. При проверке выяснилось, что он не был зарегистрирован в правоохранительных органах. Пистолет изъят и направлен на исследование.

В связи с тем, что мужчина добровольно сдал найденный пистолет, он не будет привлечён к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.