Письмо от имени банка: жительница Тирасполя стала жертвой мошенников

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Женщина отправила злоумышленникам все реквизиты и пароли, в результате чего лишилась денег.

В Тирасполе зарегистрирован факт мошенничества в отношении 49-летней клиентки одного из банков. На её страницу в социальной сети от приятельницы пришло сообщение о том, что в условиях чрезвычайного положения по причине пандемии коронавируса банк проводит акцию: начисляет 1000 приднестровских рублей на счёт и плюс 20% к сумме, которая уже имеется на счету. Чтобы стать участником данной акции, говорилось в сообщении, необходимо передать все реквизиты и пароли по указанному адресу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Долго не раздумывая, женщина так и сделала. Вскоре выяснилось, что с её счёта снято 1150 приднестровских рублей. Её страница в в социальной сети оказалась взломанной. А спустя ещё пару часов ей стали звонить другие знакомые и спрашивать, почему с её страницы приходят ссылки-сообщения об акции банка. Поняв, что стала жертвой интернет-мошенников, гражданка обратилась в милицию.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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