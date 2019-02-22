Письмо на имя Додона: Плахотнюк готовит ваше убийство после выборов (ФОТО)

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Шокирующее послание на имя президента страны Игоря Додона появилось вчера, 21 февраля, в социальных сетях. Его автор, пожелавший остаться неизвестным, сообщил о том, что из достоверных источников ему стало известно о том, что председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк готовит убийство главы молдавского государства сразу после выборов.

Копия письма, якобы, была направлена послу США Дереку Хогану, послу ЕС Петеру Михалко и послу РФ Олегу Васнецову. Ниже приводим текст послания без сокращений.

«Господин Президент, как мне стало известно из достоверных источников В. Плахотнюком готовится ваше убийство сразу после выборов. Основной его мотив состоит в обезглавливании фракции социалистов в будущем парламенте, а затем, путем шантажа и подкупа переманить депутатов социалистов к себе. Понимаю, что звучит это шокирующе, и тяжело верится, но, к сожалению, это так. Исполнителем должен стать одиночка с психическим заболеванием. По моим данным, человек уже отобран, и ему задним числом делают историю болезни. Он из криминального мира. Безусловно, вам это известно, но хочу еще раз акцентировать – вся ваша oxpaна и сопровождение буквально напичкана людьми Плх (Плахотнюка – прим. ред.). Вы сами знаете – этот человек не остановится ни перед чем, только бы сохраниться при власти. Но думаю, что придание гласности данным планам, как-то его остановит. Из вас хотят сделать молдавского Джона Кеннеди. Очень прошу со всей серьёзностью подойти к предоставленным мною сведениям».